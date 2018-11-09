Фінляндська Православна Церква відзначить своє сторіччя

Фінляндська Православна Церква готується відзначити своє сторіччя.

Як повідомляє "Благовіст інфо", ювілейна дата пов'язана з указом сенату Фінляндії від 25 листопада 1918 року, який фактично надав Православній Церкві офіційний статус поряд із лютеранською, хоча формально вона ще відносилася до РПЦ.

За указом сенату ФПЦ отримала право збирати церковний податок, а молода фінська держава стала виплачувати платню священикам. У 1923 році Фінляндська Православна Церква отримала від Вселенського патріархату автономію і пішла під юрисдикцію Константинополя.

Ювілейні урочистості з нагоди сторіччя ФПЦ відбудуться 25 листопада у Нововалаамському монастирі в Хейнявесі, куди ще взимку 1940 року перебралися ченці з Валаамського архіпелагу, який відійшов Радянському Союзу за підсумками Другої світової війни.

Як повідомили в ФПЦ, Божественну літургію, яка відбудеться в Спасо-Преображенській церкви монастиря, її звершать усі архієреї Фінляндської Православної Церкви – архієпископ Гельсінкі та всієї Фінляндії Лев, митрополит Оулу Ілля і єпископ Йоенсу Арсеній.

Після святкової служби в головному храмі обителі розпочнеться концерт хору «Співочі святого Іоанна Богослова», який виконає твір англійського композитора Івана Муді «Страсті і Воскресіння» для хору, солістів, струнного квінтету та дзвонів.