На Одещині освятили поклінний хрест
09:51, 09 листопада 2018Православ`я
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Освячення хреста / eparhiya.od.ua
Увечері 8 листопада, в день пам'яті святого Димитрія Солунського, митрополит Агафангел відвідав село Криничне Болградського району Одеської області, де при в'їзді в село звершив освячення поклінного хреста.
Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, митрополит Агафангел відвідав місцевий Свято-Дмитрівський храм, де привітав парафіян і настоятеля протоієрея Романа Чернієнко з престольним святом, побажавши допомоги Божої у завершенні благоустрою храму, який був зруйнований у 1986 році.
Митрополит Агафангел подякував настоятелю храму і благодійникам за труди на благо Православ'я. В пам'ять відвідин владика подарував храму ікону преподобного Кукши Одеського.
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