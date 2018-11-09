На Одещині освятили поклінний хрест

Увечері 8 листопада, в день пам'яті святого Димитрія Солунського, митрополит Агафангел відвідав село Криничне Болградського району Одеської області, де при в'їзді в село звершив освячення поклінного хреста.

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, митрополит Агафангел відвідав місцевий Свято-Дмитрівський храм, де привітав парафіян і настоятеля протоієрея Романа Чернієнко з престольним святом, побажавши допомоги Божої у завершенні благоустрою храму, який був зруйнований у 1986 році.

Митрополит Агафангел подякував настоятелю храму і благодійникам за труди на благо Православ'я. В пам'ять відвідин владика подарував храму ікону преподобного Кукши Одеського.