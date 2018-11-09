У Києво-Печерській лаврі почали святкувати день пам’яті преподобного Нестора Літописця
09:24, 09 листопада 2018Православ`я
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Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння напередодні дня пам’яті преподобного Нестора Літописця / news.church.ua
Напередодні дня пам’яті преподобного Нестора Літописця, 8 листопада, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Сьогодні Предстоятель Української Православної Церкви звершить Божественну літургію у тому ж храмі.
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