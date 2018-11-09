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У Києво-Печерській лаврі почали святкувати день пам’яті преподобного Нестора Літописця

09:24, 09 листопада 2018
Православ`я
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Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння напередодні дня пам’яті преподобного Нестора Літописця / news.church.ua

Напередодні дня пам’яті преподобного Нестора Літописця, 8 листопада, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. 

Сьогодні Предстоятель Української Православної Церкви звершить Божественну літургію у тому ж храмі. 

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