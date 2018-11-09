В Естонії мощі святої блаженної Катерини перенесуть у Пюхтицький Успенський собор

В Естонії 30 листопада мощі святої блаженної Катерини перенесуть у Пюхтицький Успенський собор.

Мощі святої будуть перенесені перед Всенічним бдінням митрополитом Талліннським і всієї Естонії Євгеном у присутності духовенства, повідомляється на сайті Естонської Православної Церкви.

1 грудня буде відслужена Божественна літургія, після якої духовенство та гості будуть запрошені на святкову трапезу.

Усіх бажаючих взяти участь в Урочистостях запрошують у святу обитель.

Набуття мощей святої блаженної Катерини Пюхтицької відбулося 20 жовтня на сестринському кладовищі Пюхтицького Успенського ставропігійного жіночого монастиря членами комісії, яку очолив Митрополит Таллінський і всієї Естонії Євген.