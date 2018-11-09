В Естонії мощі святої блаженної Катерини перенесуть у Пюхтицький Успенський собор
07:16, 09 листопада 2018Православ`я
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Обрітення мощей святої блаженної Катерини Пюхтицької відбулося 20 жовтня / orthodox.ee
В Естонії 30 листопада мощі святої блаженної Катерини перенесуть у Пюхтицький Успенський собор.
Мощі святої будуть перенесені перед Всенічним бдінням митрополитом Талліннським і всієї Естонії Євгеном у присутності духовенства, повідомляється на сайті Естонської Православної Церкви.
1 грудня буде відслужена Божественна літургія, після якої духовенство та гості будуть запрошені на святкову трапезу.
Усіх бажаючих взяти участь в Урочистостях запрошують у святу обитель.
Набуття мощей святої блаженної Катерини Пюхтицької відбулося 20 жовтня на сестринському кладовищі Пюхтицького Успенського ставропігійного жіночого монастиря членами комісії, яку очолив Митрополит Таллінський і всієї Естонії Євген.
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