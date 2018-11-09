У РПЦ відреагували на заклик Порошенка покинути Україну

Голова Синодального відділу Московського патріархату із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що слова президента України Петра Порошенка про те, що представникам Руської Православної Церкви потрібно залишити країну, викликають подив.

Про це повідомляє "Українська Правда" з посиланням на російське інформагентство.

За його словами, РПЦ незрозуміло, кого саме Порошенко закликає залишити Україну, оскільки Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій, духовенство церкви і миряни є українськими громадянами.

"Український президент їх має на увазі, мільйони українських громадян?" - цитує його агентство.

Як повідомлялося, Президент України Петро Порошенко заявив, що російській церкві нічого робити в Україні" та закликав її представників повертатися назад у Росію.