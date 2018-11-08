У Кілії Одеської області відзначили 110-річчя Свято-Димитріївського храму.

У день пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського, 8 листопада, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив Божественну літургію у Свято-Димитрівському храмі міста Кілія, повідомляє "Православна Одеса".

Після завершення богослужіння було звершено святковий молебень і хресний хід, а потім митрополит Агафангел звернувся до віруючих з архіпастирським словом, у якому привітав усіх з престольним святом і 110-річчям від дня заснування цього старовинного храму.

Владика нагадав, що святий був таємним християнином і займав високий пост проконсула, але в період гонінь не відрікся від віри, не зрадив Христа. Знехтувавши всі земні блага і владу, він прийняв мученицьку смерть, залишивши нам приклад того, як повинен поступати кожен християнин, у тому числі і той, який займає високу державну посаду. І нині, у важкі часи для канонічного Православ'я в Україні, ми повинні, як і святий великомученик Димитрій Солунський, зберегти чистоту віри і церковну єдність.

На завершення архіпастир подякував настоятелю храму за старанні труди на оздоблення храму, нагородивши його і благодійників церковними нагородами.