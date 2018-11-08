В Естонії проведуть Міжнародну конференцію, присвячену молоді в Церкві.

У Школі апостола і євангеліста Іоанна Богослова у Талліні 16-17 листопада відбудеться Міжнародна науково-практична конференція на тему "Молодь: свобода та відповідальність". Про це повідомляється на офіційному сайті Естонської Православної Церкви.

У програмі передбачені виступи доповідачів із Талліна, Риги, Нарви, Санкт-Петербурга, Москви та Астрахані, а також круглий стіл із загальним обговоренням актуальних тем, пов'язаних із молодіжним служінням.

У програмі конференції доповіді: «Молодь і Христос у сучасному світі», «Юність у духовному осмисленні отців Церкви», «Ціннісна дезорієнтація як причина деформації моралі», «Становлення особистості: чи можлива відповідальність без свободи і свобода без відповідальності» та інші.

До участі у конференції запрошуються всі бажаючі.