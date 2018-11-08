У Київських духовних школах розпочались урочистості до дня пам’яті Нестора Літописця

Напередодні дня пам’яті преподобного Нестора Літописця, 8 листопада, у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі розпочались традиційні щорічні урочистості з нагоди Актового дня Київської духовної академії і семінарії.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

В Академічному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці у співслужінні академічного духовенства перший проректор Академії протоієрей Сергій Ющик звершив літію за спочилими викладачами та вихованцями Київських духовних шкіл. За богослужінням молилися ректор Київської духовної академії і семінарії єпископ Білогородський Сильвестр, гості, студенти та вихованці КДАіС.

Після літії владика Сильвестр очолив традиційний святковий молебень перед мощами преподобного Нестора. Богослужіння було звершено у Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври.

Преподобний Нестор Літописець є Небесним покровителем Київської духовної академії. У день його пам’яті в духовних школах проходить урочистий річний акт.