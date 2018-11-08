В УПЦ заявили, що Генштаб розпорядився не допускати їх капеланів у військові частини

В Українській Православній Церкві заявили, що Генштаб ЗСУ навесні 2018 розпорядився не допускати її капеланів у військові частини.

Про це повідомляє "Українська правда", цитуючи повідомлення інформаційно-просвітницького відділу.

Вказується, що заступник Голови відділу УПЦ із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України архімандрит Лука (Винарчук) розповів, що "директиву Генштабу ЗСУ з грифом "ДСК" (для службового користування) не допускати капеланів Української Православної Церкви у військові частини отримали всі командири ще навесні 2018".

"Були сформовані списки з іменами священиків Української Православної Церкви, яких назвали "учасниками гібридної війни", серед них є і моє ім'я. Дані документи були розіслані з Генерального штабу на місця", - заявив він.