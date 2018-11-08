Предстоятель Кіпрської Православної Церкви просить весь православний світ молитися про Україну

Предстоятель Кіпрської Православної Церкви Хризостомом II закликав весь православний світ посилити молитви про Православну Церкву в Україні та розв'язання проблем міжправославних відносин.

Про це Блаженніший Архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостомом II сказав під час зустрічі з керуючий справами Московської Патріархії митрополитом Варсонофієм, повідомляє patriarchia.ru.

«Нині весь православний світ має посилити молитви про розв'язання цієї проблеми, яка може бути вирішена, якщо, звичайно, до цього прагнуть і залучені сторони. Тверезо, з любов'ю та керуючись однієї лише користю Церкви, ми зможемо вирішувати всі розбіжності, які виникають в нашому житті і є, насамперед, наслідком нашого егоїзму», - підкреслив Блаженніший Архієпископ Хризостом.