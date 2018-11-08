На Миколаївщині освятили хрест на місці зруйнованого храму
16:48, 08 листопада 2018Православ`я
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У Вознесенській єпархії УПЦ освятили поклінний хрест / voznesensk-church.in.ua
У День пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського, 8 листопада, єпископ Олексій звершив освячення поклінного хреста в селі Кумарі Врадіївського району.
Поклінний хрест, встановлений на місці, де в 1718 році був закладений храм на честь святого великомученика Димитрія Солунського, повідомляє прес-служба Вознесенської єпархії УПЦ.
Храм був зруйнований у радянські роки.
По завершенні освячення владика Олексій звернувся до всіх присутніх зі словами проповіді.
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