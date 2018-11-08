У Фінляндській Православній Церкві уточнили свою позицію щодо українського питання
12:30, 08 листопада 2018Православ`я
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Кафедральний собор Фінляндської Православної Церкви в Гельсінкі / suomesta.ru
Фінляндська Православна Церква не робила офіційних заяв щодо українського церковного питання.
Про це сказав представник Церкви диякон Володимир Сократилін, повідомляє «Благовіст інфо».
«Офіційна позиція: стежимо за розвитком ситуації, молимося про збереження миру та єдності в Церкві», – сказав він.
Отець Володимир зазначив, що зустріч Президента України Петра Порошенка та Предстоятеля Фінляндської Православної Церкви архієпископа Лева, яка пройшла в Гельсінкі, носила закритий і неофіційний характер.
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Предстоятель Фінляндської Православної Церкви підтвердив Петру Порошенку, що підтримує автокефалію української Церкви. Також раніше в Фінляндській Православній Церкві заявляли, що сподіваються на нормалізацію відносин усіх сторін.
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