У Фінляндській Православній Церкві уточнили свою позицію щодо українського питання

Фінляндська Православна Церква не робила офіційних заяв щодо українського церковного питання.

Про це сказав представник Церкви диякон Володимир Сократилін, повідомляє «Благовіст інфо».

«Офіційна позиція: стежимо за розвитком ситуації, молимося про збереження миру та єдності в Церкві», – сказав він.

Отець Володимир зазначив, що зустріч Президента України Петра Порошенка та Предстоятеля Фінляндської Православної Церкви архієпископа Лева, яка пройшла в Гельсінкі, носила закритий і неофіційний характер.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Предстоятель Фінляндської Православної Церкви підтвердив Петру Порошенку, що підтримує автокефалію української Церкви. Також раніше в Фінляндській Православній Церкві заявляли, що сподіваються на нормалізацію відносин усіх сторін.