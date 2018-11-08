Храм при військовій частині президентського полку передали у користування УПЦ КП

Храм на честь Архістратига Михаїла на території Окремого полку Президента України, який перебував у користуванні УПЦ, передали для звершення богослужінь УПЦ КП.

Як повідомив настоятель архімандрит Лука (Вакарчук), керівництво військової частини запросило на посаду штатного капелана президенстського полку священика УПЦ Київського Патріархату. Про це повідомляється на сайті Київської митрополії УПЦ.

"Минулого року я дізнався, що мене не пускають в зону АТО, а з травня місяця - і до особового складу президентського полку. Попередили, що мені краще було б потрохи забирати з храму майно. А нещодавно мене поставили перед фактом, що штатного капелана призначено, і мене від храму усунули", - розповів отець Лука.

Каплиця при Дегтерівських благодійних закладах була побудована ще на початку ХХ століття за заповітом і на кошти відомого київського мецената Дегтярьова. У радянські часи святиня була переобладнана під вартове приміщення військового училища, господарське приміщення на території військової частини. У роки незалежності було прийнято рішення про відродження святині. Відродження храму стало можливим завдяки підтримці керівництва Міністерства оборони України і Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана). У 2012 році нині Керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній звершив чин Малого освячення храму на честь Архистратига Михаїла. Наприкінці того ж року всі реставраційні роботи було завершено.