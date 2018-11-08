У Карпатах на висоті 1405 метрів освятили поклінний хрест

Митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор 7 листопада освятив поклінний хрест на горі Гостра (1405 м над рівнем моря), що на Воловеччині. Хрест був встановлений за сприяння вірян, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ. У своєму слові владика висловив подяку меценатам та благословив вірян.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter