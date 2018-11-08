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У Карпатах на висоті 1405 метрів освятили поклінний хрест

12:01, 08 листопада 2018
Православ`я
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У Карпатах освятили поклінний хрест / m-church.org.ua

Митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор 7 листопада освятив поклінний хрест на горі Гостра (1405 м над рівнем моря), що на Воловеччині.

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Хрест був встановлений за сприяння вірян, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

У своєму слові владика висловив подяку меценатам та благословив вірян.

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