У Карпатах на висоті 1405 метрів освятили поклінний хрест
12:01, 08 листопада 2018Православ`я
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У Карпатах освятили поклінний хрест / m-church.org.ua
Митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор 7 листопада освятив поклінний хрест на горі Гостра (1405 м над рівнем моря), що на Воловеччині.
Хрест був встановлений за сприяння вірян, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.
У своєму слові владика висловив подяку меценатам та благословив вірян.
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