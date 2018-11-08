У Болгарії православні молилися за упокій Патріарха Максима

У шосту річницю смерті Патріарха Болгарського Максима, 6 листопада, в Успенському Троянському монастирі – місці упокоєння Першоієрарха Болгарської Православної Церкви відбулися заупокійні богослужіння.

По закінченні Божественної літургії Патріарх Неофіт звернувся до присутніх зі словом про Патріарха Максима, повідомляє patriarchia.ru.

«Ми знову згадуємо доброго старця, який з великою любов'ю, добротою і твердістю понад чотири десятиліття премудро направляв наше церковне життя в умовах всіляких випробувань віри та єдності Святої Церкви. Він назавжди залишиться в церковній і народній пам'яті зразком справжнього священнослужителя і прикладом для наслідування для всіх нас – його вдячних чад», - сказав Патріарх Неофіт.

Панахиду за пріснопам'ятним Патріархом Максимом також очолив Предстоятель Болгарської Православної Церкви.

*Патріарх Болгарський Максим (в миру Марін Мінков Найдьонов) народився 29 жовтня 1914 року в селі Орешак Троянско-Ловчанського округу Болгарії в благочестивій сім'ї ремісника.

У 1950-1955 роках він в сані архімандрита був настоятелем Болгарського церковного подвір'я в Москві і сприяв розвитку незадовго до того відкритого подвір'я й відродженню та зміцненню духовних зв'язків Православних Церков. Зміцненню духовних зв'язків він сприяв і вже будучи Патріархом, коли відвідав майже всі Помісні Православні Церкви і підтримав ряд церковних, культурних і наукових церковних проектів.

Він отримав наукову ступінь honoris causa Софійської та Московської духовних академій; головним твором Патріарха Максима став тритомний збірник проповідей «На ниві Господній».

У 90-ті роки ХХ століття Болгарській Церкві довелося пережити серйозні випробування. 1 жовтня 1998 року в Софії був скликаний Всеправославний Собор, під час якого за підтримки Помісних Православних Церков масштаби розколу вдалося значно скоротити. Учасники Собору одностайно підтвердили законність обрання Патріарха Максима.

Патріарх Болгарський Максим, який очолював Болгарську Православну Церкву з 1971 року, помер 6 листопада 2012 року у віці 98 років.