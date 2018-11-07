У Києво-Печерській лаврі збирають подарунки дітям-сиротам до дня Святого Миколая
19:59, 07 листопада 2018Православ`я
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У Києво-Печерській лаврі збирають подарунки дітям-сиротам / foma.in.ua
Подарунки маленьким підопічним соціального відділу Святої Успенської Києво-Печерської лаври — мешканцям дитбудинків, дітям із багатодітних сімей та дітям з інвалідністю — збирають у монастирі до дня пам'яті святителя Миколая.
Долучитися до доброї справи можуть усі охочі, повідомляє "Фома в Україні".
Іграшки, солодощі, канцелярські товари, одяг, взуття приймаються за адресою: Свята Успенська Києво-Печерська лавра, корпус № 65 (Нижня Лавра), кабінет № 215 (номер виклику із домофону: 13).
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