У Лондоні представили віртуальний тур Троїце-Сергієвою лаврою

Свято-Троїцька Сергієва лавра вперше представила віртуальний тур монастирем для учасників міжнародної туристичної виставки World Travel Market Лондон (WTM).

Усі відвідувачі виставки можуть відправитися у 11-хвилинну віртуальну подорож знаменитою обителлю, включно з місцями, які зазвичай зачинені або малодоступні для відвідувачів, розповів послушник Свято-Троїцької Сергієвої лаври Іван Тибанов. Про це повідомляється на сайті обителі.

"Зйомки велися з допомогою дрона, а також камер GoPro з технологією підйому на висоту до восьми метрів. Була проведена титанічна робота — сценарій, перекладачі... Але результат говорить сам за себе: сьогодні з ранку тут була черга, щоб побродити по нашій лаврі. Ми і надалі не хочемо відставати від нових технологій. Незабаром ролик буде доступний на сайті Свято-Троїцької Сергієвої лаври", — розповів послушник.

Одягаючи маску для віртуальної реальності, гості виставки опиняються на висоті пташиного польоту над архітектурним комплексом лаври. Навівши "приціл" пристрою, можна опинитися у храмі, отримуючи одночасно історичну довідку про нього.