У Києво-Печерській лаврі відбулася 50-та акція «Нагодуй ближнього»

З благословення намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла проходить благодійна акція «Нагодуй ближнього».

На цьому тижні вже в п’ятдесятий раз від початку часу цих благодійних заходів братія організували обід для незаможних людей недалеко від лаври, повідомляє прес-служба обителі.

Куратором цієї акції є помічник відділу соціального служіння Києво-Печерської лаври архімандрит Гліб (Казьмірук), який під час цього 50-го ювілейного обіду передав всім учасникам благословення намісника й підніс присутнім від імені владики шоколад.

Також отець Гліб відповів на всі запитання присутніх на трапезі. На завершення обіду була прочитана подячна молитва.