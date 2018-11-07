У Києво-Печерській лаврі відбулася 50-та акція «Нагодуй ближнього»
17:05, 07 листопада 2018Православ`я
1422 0
Акція «Нагодуй ближнього» / lavra.ua
З благословення намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла проходить благодійна акція «Нагодуй ближнього».
На цьому тижні вже в п’ятдесятий раз від початку часу цих благодійних заходів братія організували обід для незаможних людей недалеко від лаври, повідомляє прес-служба обителі.
Куратором цієї акції є помічник відділу соціального служіння Києво-Печерської лаври архімандрит Гліб (Казьмірук), який під час цього 50-го ювілейного обіду передав всім учасникам благословення намісника й підніс присутнім від імені владики шоколад.
Також отець Гліб відповів на всі запитання присутніх на трапезі. На завершення обіду була прочитана подячна молитва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter