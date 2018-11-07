Синод Болгарської Православної Церкви обговорить українське питання в грудні

Синод Болгарської Православної Церкви у грудні обговорить позицію Константинопольського патріархату щодо надання автокефалії Церкві в Україні.

Про це заявив голова комісії синоду БПЦ Старозагорський митрополит Кіпріан, повідомляє російське інформагентство.

"Це важке рішення, яке має прийняти синод БПЦ, ймовірно ми розглянемо його на засіданні в грудні, до цього нашій комісії належить розглянути безліч документів, і це займе багато часу", - сказав митрополит Кіпріан.

Також свою точку зору висловив Болгарський Патріарх Неофіт.

"Ми обговорюємо ці важливі питання, коли будемо готові, то оголосимо про своє рішення. Моя думка - це думка синоду, дуже б хотілося, щоб все завершилося миром і доброю волею", - сказав Патріарх.

Митрополит Варненський і Великопреславський Йоан назвав ситуацію, яка склалася наразі в Православ'ї, трагічною.

"Моя думка, що питання дуже складне. У зв'язку з ним стався глибокий поділ і сьогодні 300 мільйонів православних не можуть разом служити на одній святій літургії з Московської і Вселенської патріархіями. Це трагічний момент", - підкреслив митрополит Йоан.