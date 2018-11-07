Православні відзначили 10-ліття від дня прославлення Прилуцької ікони Божої Матері "Скорботна"

У день 10-ї річниці від дня прославлення Прилуцької ікони Божої Матері "Скорботна", 6 листопада, архієпископ Климент звершив Божественну літургію у Спасо-Преображенському соборі міста Прилуки.

Як повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ, під час богослужіння була виголошена сугуба молитва за мир в Україні.

Після завершення літургії відбувся молебень перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці.