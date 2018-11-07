Православні відзначили 10-ліття від дня прославлення Прилуцької ікони Божої Матері "Скорботна"
09:40, 07 листопада 2018Православ`я
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Ікона "Скорботна" / orthodox.cn.ua
У день 10-ї річниці від дня прославлення Прилуцької ікони Божої Матері "Скорботна", 6 листопада, архієпископ Климент звершив Божественну літургію у Спасо-Преображенському соборі міста Прилуки.
Як повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ, під час богослужіння була виголошена сугуба молитва за мир в Україні.
Після завершення літургії відбувся молебень перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці.
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