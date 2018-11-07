У РПЦ в новому титулі Філарета виявили його бажання очолити Печерську і Почаївську лаври

У Руській Православній Церкві вважають, що глава УПЦ КП Філарет (Денисенко) демонструє бажання очолити Києво-Печерську та Почаївську лаври.

Про це голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Іларіон (Алфєєв) заявив в інтерв'ю італійському агентству SIR, повідомляє patriarchia.ru.

Зокрема він зазначив, що синод УПЦ КП додав до титулу Філарета іменування священно-архімандрита Києво-Печерської та Почаївської лавр.

"Але ж ці древні православні обителі, священні для мільйонів православних українців, не знаходяться у його підпорядкуванні. Вони належать до канонічної Української Православної Церкви. Значить, це спосіб визначити свої претензії на володіння найбільшими монастирями України", - зазначив митрополит Іларіон.

Також він звернув увагу на те, що "глава української держави заявляв, що ніякого переділу церковної власності не буде". Разом із тим митрополит Іларіон говорить про те, що "віриться у це важко", бо "Міністерство культури вже зараз проводить інвентаризацію храмів".