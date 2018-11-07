Православні Полтавщини вшанували ікону Божої Матері "Уповання всіх кінців землі"

У Хрестовоздвиженському монастирі Полтавської області відбулися урочистості на честь місцевої шанованої ікони Богоматері «Уповання всіх кінців землі».

У день святкування ікони Божої Матері «Уповання всіх кінців землі», 6 листопада, митрополит Полтавський і Миргородський Филип очолив Божественну Літургію в Полтавському Хрестовоздвиженському жіночому монастирі, у якому зберігається ця святиня. Про це повідомляє прес-служба Полтавської єпархії УПЦ.

На свято в обитель прийшли численні віруючі. За богослужінням духовенство та віруючі молилися про дарування миру Україні.

Ікону Божої Матері «Уповання всіх кінців землі» у 19 столітті створив інок Хрестовоздвиженської обителі чернець Данило Московченко, який написав образ фарбами на стіні по штукатурці. Згідно з переказами, написана ним ікона залишилася невіддільною від стіни.