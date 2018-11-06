Божественний закон веде до прогресу - Предстоятель УПЦ

Блаженніший Митрополит Онуфрій закликав паству до виконання божественних заповідей та життя за Євангелієм.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«В наші дні т.з. прогресивні люди часто сміються над тими, хто живе по законам Божим. Проте насправді прогресивним є тільки християнство, тому, що саме Божественний закон веде до прогресу», – сказав Предстоятель під час своєї недільної проповіді у Чернівцях.

Він пояснив, що виконання заповідей Божих «веде людину до духовного розвитку та до справжнього щастя».

«А те, що сьогодні часто називають прогресом – веде людину до обмеження, до самознищення і до поступової смерті», – наголосив Блаженніший владика.

Предстоятель у своєму слові до буковинської пастви також підкреслив, що «життя по Божественним заповідям укріпляє віру». «Коли людина живе певний час по Євангелію, то її віра поступово перетворюється в знання. Людина починає не тільки вірити в Бога, вона починає знати Бога», – сказав він.