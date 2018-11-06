Під Одесою відзначать 110-річчя храму на честь великомученика Димитрія Солунського
14:53, 06 листопада 2018Православ`я
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Свято-Дмитрівський храм / shukach.com
У Кілії (Одеська область) 8 листопада пройде святкування 110-річчя Свято-Дмитрівського храму.
З цієї нагоди місто відвідає митрополит Агафангел, повідомляє «Бесарабія INFORM».
У цей день відбудуться:
07.30 – водосвятний молобен;
08.00 – акафіст святому великомученику Димитрію Солунському;
08.50 – часи;
09.00 – зустріч митрополита Агафангела;
09.10 – Божественна літургія, причастя.
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