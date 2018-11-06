Під Одесою відзначать 110-річчя храму на честь великомученика Димитрія Солунського

У Кілії (Одеська область) 8 листопада пройде святкування 110-річчя Свято-Дмитрівського храму. З цієї нагоди місто відвідає митрополит Агафангел, повідомляє «Бесарабія INFORM». У цей день відбудуться: 07.30 – водосвятний молобен; 08.00 – акафіст святому великомученику Димитрію Солунському; 08.50 – часи; 09.00 – зустріч митрополита Агафангела; 09.10 – Божественна літургія, причастя.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter