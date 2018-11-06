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Під Одесою відзначать 110-річчя храму на честь великомученика Димитрія Солунського

14:53, 06 листопада 2018
Православ`я
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Свято-Дмитрівський храм / shukach.com

З цієї нагоди місто відвідає митрополит Агафангел, повідомляє «Бесарабія INFORM».

У цей день відбудуться:

07.30 – водосвятний молобен;

08.00 – акафіст святому великомученику Димитрію Солунському;

08.50 – часи;

09.00 – зустріч митрополита Агафангела;

09.10 – Божественна літургія, причастя.

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