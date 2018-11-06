Юному спортсмену потрібна допомога в боротьбі з лейкозом - «Надіюсь і вірю»

Олексій Лесняк ще у вересні сидів за шкільною партою - хлопчик перейшов в 11 клас, але несподівано підступне захворювання змінило життя дитини та її сім'ї.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», на початку вересня в Олексія стала підніматися температура. Лікування не допомогло, і температура трималася; коли піднялася до 40С, мати викликала «швидку». Аналіз крові, який зробили хлопчику в лікарні, виявився насторожливо поганим. Його направили в ОДКБ Дніпра. За результатами пункції у хлопчика виявили гострий лімфобластний лейкоз.

На Олексія чекає тривале і дороге лікування. Після «хімії» у хлопчика впали показники крові, реагує на лікування й печінка. Олексію необхідний препарат підтримуючої терапії «Гептрал» у флаконах – 2 упаковки та таблетки - 2 упаковки, на загальну суму 4 795,78 грн. Навіть ця сума завелика для батьків хлопчика. Вони змушені звернутися з проханням про допомогу до всіх небайдужих людей.

Льоша – спортсмен, він 4-х кратний призер України з легкої атлетики в категорії біг на довгі дистанції. Олексій мріє повернутися у великий спорт. Йому нині, як ніколи, потрібна допомога.

Про те, як і чим допомогти Олексію Лесняку – читайте на сайті «Надіюсь і вірю».