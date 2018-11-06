Центральний вхід на територію Верхньої лаври буде тимчасово закритий з 6 по 11 листопада
12:48, 06 листопада 2018Православ`я
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Центральний вхід на територію Верхньої лаври / фото з відкритих джерел
Центральний вхід на територію Верхньої лаври буде тимчасово закритий з 6 по 10 листопада.
Як повідомили в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, вхід закритий через проведення ремонтних робіт.
Нині проводяться реставраційні роботи Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври.
Вхід у лавру - з боку Лаврського провулку через Всіхсвятський храм (Економічні ворота).
Реставраційні роботи в церкві планують завершити до кінця 2019 року.
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