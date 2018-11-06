Центральний вхід на територію Верхньої лаври буде тимчасово закритий з 6 по 11 листопада

Центральний вхід на територію Верхньої лаври буде тимчасово закритий з 6 по 10 листопада.

Як повідомили в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, вхід закритий через проведення ремонтних робіт.

Нині проводяться реставраційні роботи Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври.

Вхід у лавру - з боку Лаврського провулку через Всіхсвятський храм (Економічні ворота).

Реставраційні роботи в церкві планують завершити до кінця 2019 року.