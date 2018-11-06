Під час земного життя людина має підготувати себе до Вічності - Митрополит Онуфрій

Під час земного життя людина повинна приготувати себе до Вічності.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї недільної проповіді в Чернівцях, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Бог створив людину не тільки для земного, але й для вічного життя, – зазначив Предстоятель. – За цей час людина повинна приготувати себе до Вічності».

Його Блаженство нагадав Євангельську притчу про багача і Лазаря (Лк., XVI, 19–31), у якій Господь показав, що «Бог дає нам багатство не тільки для того, щоб ми ним насолодилися, а й допомогли милостинею тим, хто цього потребує».

Архіпастир наголосив, що «коли людина приходить у потусторонній світ, то вже не може нічого зробити для себе», за неї «говорять» її добрі справи у земному житті.

Продовжуючи свою думку, ще одним способом достойного приготування себе до Вічності, Блаженніший владика назвав дар покаяння.

«Поки ми живемо на землі, який би великий гріх не зробили, якщо звернемося до Бога і попросимо «Прости мене, я не маю виправдання, я згрішив, помилуй мене, Господи! – Бог простить нам усі гріхи», – підкреслив він.

Проте, за словом Митрополита Онуфрія, «коли душа відлучається від тіла, вона вже не може каятися. Там душі людській може допомогти тільки молитва тих, хто живе на землі».

«Тому ми в Святій Православній Церкві постійно молимося за упокій тих людей, які відійшли у вічність і просимо, щоб Господь простив їм вольні й невольні гріхи і сподобив Царства Небесного», – нагадав Архіпастир.