У Почаївській лаврі відзначать день праведної кончини преподобного Іова

У Свято-Успенській Почаївській лаврі 10 листопада відзначать престольне свято – день праведної кончини преподобного Іова.

Про це повідомляється на сайті обителі.

7 листопада, середа

17.00 – всенічне бдіння святителю Димитрію Солунському в Успенському соборі.

8 листопада, четвер

9.00 - пізня літургія в Успенському соборі.

Після пізньої літургії, приблизно о 11.30, відбудеться хресний хід з мощами преподобного Іова Почаївського навколо монастиря вулицями міста. Святі мощі після хресного ходу будуть занесені в Успенський собор.

Зазначається, що хресна хода відбудеться за умови ясної погоди (без дощу).

9 листопада, п’ятниця

16.00 – читання кафізм і мала вечірня.

17.00 – всенічне бдіння з акафістом преп. Іову в Успенському соборі.

10 листопада, субота

6.00 - рання літургія в Троїцькому соборі.

9.00 - пізня літургія в Успенському соборі, після якої мощі преп. Іова занесуть у Печерний храм, де вони завжди почивають.