У Почаївській лаврі відзначать день праведної кончини преподобного Іова
У Свято-Успенській Почаївській лаврі 10 листопада відзначать престольне свято – день праведної кончини преподобного Іова.
Про це повідомляється на сайті обителі.
7 листопада, середа
17.00 – всенічне бдіння святителю Димитрію Солунському в Успенському соборі.
8 листопада, четвер
9.00 - пізня літургія в Успенському соборі.
Після пізньої літургії, приблизно о 11.30, відбудеться хресний хід з мощами преподобного Іова Почаївського навколо монастиря вулицями міста. Святі мощі після хресного ходу будуть занесені в Успенський собор.
Зазначається, що хресна хода відбудеться за умови ясної погоди (без дощу).
9 листопада, п’ятниця
16.00 – читання кафізм і мала вечірня.
17.00 – всенічне бдіння з акафістом преп. Іову в Успенському соборі.
10 листопада, субота
6.00 - рання літургія в Троїцькому соборі.
9.00 - пізня літургія в Успенському соборі, після якої мощі преп. Іова занесуть у Печерний храм, де вони завжди почивають.