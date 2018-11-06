200 сімей отримали допомогу від Одеської єпархії УПЦ

У Координаційному центрі Одеської єпархії УПЦ з надання гуманітарної допомоги 5 листопада відбулася чергова щомісячна благодійна акція, у ході якої понад 200 потребуючих сімей отримали продуктові набори.

Також була видана і матеріальна допомога на загальну суму понад 30 тисяч грн. Цього дня дві одеські громадські організації з надання допомоги багатодітним сім'ям та малозабезпеченим отримали по 150 кг продовольства, повідомляє "Православна Одеса".

У 2014 році при Одеській єпархії Української Православної Церкви був створений соціальний відділ, основною функцією якого стала матеріальна допомога і підтримка малозабезпечених сімей. За цей час з єпархіальних коштів була надана матеріальна допомога у розмірі 20 мільйонів 487 тисяч гривень, а також роздано 667 тонн продуктів у вигляді гуманітарної допомоги.

При храмах і монастирях єпархії діють п'ять безкоштовних їдалень, надають харчування бездомним та жебракам. При храмі на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» діє дитячий притулок. У Покровському скиту в с. Маринівка на церковні кошти за підтримки добровільних благодійників зводиться перший в Україні православний Центр хоспісної та паліативної допомоги «Покров».