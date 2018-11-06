У Полтаві організували благодійний концерт на допомогу військовому госпіталю

На Полтавщині організували благодійний концерт на допомогу військовому госпіталю.

У місті Горишні Плавні 4 листопада відбувся благодійний концерт за участю викладача вокалу Полтавської місіонерської духовної семінарії Віти Гажали, семінарського хору, колективів дитячої музичної школи, а також переможця шоу «Голос країни-7» протоієрея Олександра Клименка. Про це пише прес-служба Полтавської єпархії УПЦ.

Метою концерту був збір коштів для придбання медичного обладнання військовому госпіталю ВСУ міста Лисичанська.

Концерт носив і місіонерський характер, оскільки виступ отця Олександра Клименка супроводжувалося проповіддю з різними притчами і повчальними історіями. Зі словами подяки до глядачів звернувся віце-ректор ПМДС єпископ Новосанжарський Веніамін.

Гості концерту також могли подивитися фотовиставку, яка розповідає про соціальне служіння Полтавської єпархії.