До Запоріжжя прибуде ікона Богородиці «Самарська»

Чудотворна ікона Божої Матері, іменована «Самарська», славиться знаменнями і чудесами Запорізької Січі з 1736 року.

У день пам'яті святого праведного Петра Калнишевського, 13 листопада, образ Богородиці, прославлений його стараннями, буде доставлений до Покровського архієрейського собору Запоріжжя. Про це повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Урочиста зустріч святині відбудеться о 9.00.

Після неї буде звершена святкова Божественна літургія з нагоди третьої річниці канонізації святого праведного Петра Калнишевського.

Богослужіння очолить митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней.

У єпархії запрошують усіх охочих поклонитися чудотворному образу Богородиці і вознести молитви святому Петру Калнишевському.

Відомості про ікону Божої Матері опубліковані у Катеринославських Єпархіальних відомостях від 15 вересня 1872 року.

До теперішнього часу невідомо, ким і коли вона була написана, але вона схожа на ікону Охтирської Божої Матері.

У 1770 році у Запорізькій Січі чудотворна ікона була перенесена у поселення Нові Кайдаки Кодацької паланки Війська Запорозького і поміщена у Свято-Миколаївському храмі, після чого стала називатися Новокайдацькою, що підтверджується рапортом настоятеля храму отця Федора Хомича кошовому отаману Петру Калнишевському.

Слава про чудеса ікони поширилася не тільки у Запоріжжі, але і по всій Україні. У 1770 році настоятель новокайдацької церкви Федір Хомич подав офіційну заяву про чудотворну ікону.

Петро Калнишевський дав вказівку збирати відомості про чудотворну ікону. Було зроблено перший опис чудотворної ікони, її історій, чудес і знамень. За розпорядженням Калнишевського цей образ був перенесений з вівтаря і встановлений у спеціально зробленому кіоті посеред церкви, що було відкритим визнанням чудотворної ікони.

30 грудня 1772 року для чудотворної ікони було виготовлено срібний із золотом оклад, зроблений на кошти Петра Калнишевського, він був прикрашений перлами і сапфірами, тому в народі вона набула також назву «ікона Калнишевського». З цього ж року вся козацька старшина регулярно на Стрітення Господнє збиралася в храмі, здійснюючи урочистий молебень перед чудотворною іконою Божої Матері.

Точні копії ікони сьогодні перебувають у Свято-Троїцькому кафедральному соборі міста Дніпра та Самарському Пустинно-Миколаївському чоловічому монастирі Новомосковська, у головному храмі обителі.