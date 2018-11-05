У Горненському жіночому монастирі Єрусалима відзначили 120-річчя обителі

У Горненському жіночому монастирі Єрусалима 3-4 листопада відзначили 120-річчя обителі.

У переддень свята Казанської ікони Божої Матері, 3 листопада, у Казанському храмі Горненського жіночого монастиря у Єрусалимі було звершено всенічне бдіння, яке у співслужінні кліриків Горненской обителі очолив начальник Руської духовної місії у Єрусалимі архімандрит Олександр (Єлисов). Про це повідомляється на сайті Руської духовної місії в Єрусалимі.

За традицією літія на всеношній була здійснена з хресним ходом навколо Казанського храму.

Після закінчення всенічного бдіння архімандрит Олександр звернувся до прочан з пастирським словом, у якому привітав усіх віруючих із святкуванням Казанського образу Пресвятої Богородиц.

4 листопада, у свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці, Божественну літургію в соборі Всіх святих, що у землі Руській просіяли, з благословення Блаженнійшого Патріарха Єрусалима і всієї Палестини Феофіла III очолив архієпископ Гераський Феофан (Єрусалимський Патріархат).

Після відпусту Божественної літургії духовенство та численні богомольці хресним ходом вирушили з собору Всіх святих, що у землі Руській просіяли, до Казанського храму, де перед чудотворним Казанським образом Пресвятої Богородиці відслужили святковий молебень.

Далі для всіх гостей Горненського монастиря у монастирській трапезній було дано святковий обід.