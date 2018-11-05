У Києво-Печерській лаврі освятили пам'ятник рівноапостольному Клименту Охридському

Пам'ятник рівноапостольному Клименту Охридському встановили на території Києво-Печерської лаври, недалеко від входу в Дальні печери.

Як повідомляє "Фома в Україні", 4 листопада освятив скульптуру намісник лаври митрополит Павел.

Під час Чину освячення молилися архієпископ Пантелеімон, посол Республіки Македонія в Україні Столі Змейкоски, браття, гості та паломники монастиря.

По завершенні освячення владика Павел розповів про значення праць і життєвого подвигу рівноапостольного Климента, який був учнем святих Кирила і Мефодія та потрудився для просвіти населення сучасної Республіки Македонія і для становлення Охрідської Архієпископії.

«Нехай його молитвами Господь збереже наші народи в мирі та єдності. Я сердечно вдячний пану послу за дружнє ставлення до нашої святої обителі, і я сподіваюся, що в майбутньому воно буде ще більше зміцнюватися. Святі Кирило та Мефодій, учнем яких був святий Климент, є просвітителями й молитовниками наших народів, вони привели нас до Христа, а ми маємо лише залишатися вірними цьому покликанню бути християнами та вірними дітьми Святої Православної Церкви!», – побажав митрополит Павел.