В Одесі вночі невідомі намагалися підпалити дзвіницю православного храму

У ніч з 4 на 5 листопада невідомими особами була здійснена спроба підпалу дзвіниці храму ікони Божої Матері "Призри на смирення", розташованому при реабілітаційному центрі імені Януша Корчака в Одесі.

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, зловмисники намагалися зламати вхідні двері. Завдяки пильності охорони вогонь вчасно помічений і локалізований. Палії зникли в невідомому напрямку. На місце інциденту були викликані пожежники та поліція.

Поруч із храмом розташовані корпуси дитячого реабілітаційного центру і житлові багатоповерхові будинки. Діти та дорослі з психофізичними відхиленнями, які проходять курс реабілітації в центрі ім. Януша Корчака, є постійними парафіянами храму ікони "Призри на смирення". Духовно окормляє пацієнтів Центру настоятель храму протоієрей Андрій Кирлик.