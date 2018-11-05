Українці вітають в Facebook Митрополита Онуфрія з 74-річчям

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій сьогодні відзначає свій 74-й день народження.

На офіційній сторінці Центру інформації УПЦ в Фейсбук тисячі українців та жителів далекого зарубіжжя залишили свої привітання Блаженнішому Митрополиту Онуфрію.

Православні бажають Предстоятелю УПЦ здоров'я, мужності і стійкості, а також заявляють про свою вірність Церкві і Пастирю.

«Здравія душевного і тілесного, повсякденної радості, благополуччя! Нехай Ваш Ангел-Хранитель завжди буде поруч і оберігає Вас! Сердечно дякуємо Вам за Вашу нескінченну доброту і любов! Бережи Вас Господь!» (Лілія Гречка).

«Многая і Блага літа! Зміцни і допоможи Господь і Матір Божа в пастирському служінні!» (Людмила Живило).

«Дорогий владико, від щирого серця вітаємо Вас з днем народження! Нехай всемогутня рука Божа супроводжує Вас у нелегкому служінні на благо Церкви Христової, освячуючи і благословляючи кожен день і кожну мить Вашого життя в здоров'ї і в усякому благополуччі! Многая і благая Вам літа!» (Тетяна Стелла).

«Низький уклін, доброго здоров'я, багато благих літ! Ми з Вами наш добрий пастир!» (Світлана Кучмей).

«Велике благо, що Господь послав нам такого Предстоятеля! Ми дякуємо Богові за такого істинного пастиря, який покладає свою душу за овець, який в складний час є і символом церковної єдності, і символом стійкості в стоянні за чистоту віри і передання церковного. Молимо Господа, щоб помножив роки його життя, щоб ще довго він був світочем, на якого дивитимуться всі православні українці, які прагнуть духовного миру і Божого благословення. Нехай Господь береже і зміцнить нашого дорогого і улюбленого Предстоятеля митрополита Онуфрія!» (Ольга Рашінська).

«З Днем народження! Дай Боже усім Церквам такого предстоятеля як Ви!» (Андрій Літинський).

«Многії літа у здоров'ї! Міцного здоров'я і стійкості на шляху нашої Церкви, пастор Ви наш дорогий!» (Любов Луцкова).

«Наш дорогий, любий, рідний нам по духу Блаженніший владика Онуфрій! Ми Вас дуже-дуже любимо і бажаємо Вам многая-многая літа у здоров'ї й спасіння!» (Домка Осипчук Мангер).

«Господь нас радує, у нас є Предстоятель, ім'я його - Любов! Дякуємо, цінуємо, бажаємо многая літа, здоров'я!» (Лідія Охрименко).

Приєднатися до привітань можна на офіційній сторінці Центру інформації УПЦ в Фейсбук. Всі привітання будуть передані Предстоятелю.