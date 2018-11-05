У Польщі православні відзначили 100-річчя незалежності польської держави

Православні віруючі Польщі відзначили сторіччя незалежності польської держави.

Програма урочистостей розпочалась із Божественної літургії, яку в православному кафедральному соборі Святої Марії Магдалини у Варшаві очолив митрополит Сава у співслужінні членів Священного Синоду Польської Православної Церкви, повідомляє "Седмиця" з посиланням на офіційний сайт Румунської Православної Церкви.

Перед початком богослужіння у зверненні до присутніх митрополит Сава підкреслив важливість свята і закликав до миру, взаємної поваги і любові. «Напишіть сторінку історії в дусі євангельської любові та взаємної поваги. Ось чого чекає від нас Бог, і ті, хто боровся за незалежність, завдяки яким ми щасливі сьогодні», — сказав митрополит Сава.

Після завершення Літургії був звершений подячний молебень за добробут польського народу, після чого було зачитано вітальне послання польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького з нагоди сторіччя відновлення польської державності.

Увечері в Королівському замку у Варшаві відбувся концерт літургійної музики та патріотичних пісень.

Потім було прочитано послання президента Республіки Польща Анджея Дуди.