У Корецькому монастирі відзначили 20-річчя регентсько-катехізаторського духовного училища

У день свята на честь Казанської ікони Божої Матері, 4 листопада, у Cвято-Троїцькому Корецькому жіночому монастирі відбулися урочистості з нагоди 20-річчя утворення регентсько-катехізаторського духовного училища, що діє на території обителі.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Ювілейні святкування розпочалися Божественною літургією, яку очолив керуючий справами УПЦ митрополит Антоній. Йому співслужили представники єпископату, духовенство та гості обителі в священному сані.

Під час богослужіння протоієрей Олександр Опанасюк був нагороджений правом носіння другого хреста з прикрасами, а ігуменя Рафаїла – ордену Української Православної Церкви.

Після богослужіння відбувся урочистий акт, присвячений 20-річчю утворення Корецького регентсько-катехізаторського училища.

Вітальне слово Предстоятеля УПЦ виголосив митрополит Антоній.

Під час святкового заходу викладачі духовної школи були нагороджені відзнаками Української Православної Церкви.