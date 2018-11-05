У Ніжині відбувся фестиваль церковних хорів "Покровські дзвони"

У Ніжині 4 листопада відбувся Перший загальноєпархіальний фестиваль церковних хорів “Покровські дзвони”. Журі фестивалю на запрошення архієпископа Климента очолив архієпископ Роман, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ. Наприкінці співочого дійства владики подякували усім конкурсантам і вручили хоровим колективам благословенні архієрейські грамоти та ікони святителя Іоанна, Митрополита Тобольського.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter