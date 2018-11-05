У Ніжині відбувся фестиваль церковних хорів "Покровські дзвони"
09:55, 05 листопада 2018Православ`я
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"Покровські дзвони" / orthodox.cn.ua
У Ніжині 4 листопада відбувся Перший загальноєпархіальний фестиваль церковних хорів “Покровські дзвони”.
Журі фестивалю на запрошення архієпископа Климента очолив архієпископ Роман, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.
Наприкінці співочого дійства владики подякували усім конкурсантам і вручили хоровим колективам благословенні архієрейські грамоти та ікони святителя Іоанна, Митрополита Тобольського.
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