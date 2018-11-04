У Запоріжжі пройдуть дні православної культури «Orthodays»
Дні православної культури в Запоріжжі - унікальний соціо-культурний та інформаційно-просвітницький захід Запорізької єпархії УПЦ, покликаний розкрити таланти і можливості, які Бог дав кожній людині.
Під час фестивалю «Orthodays» будуть проводитися кінопокази, літературні вечори з молоддю, заходи для дітей та батьків, засідання круглих столів з історико-культурних подій міста Запоріжжя, повідомляє сайт прес-служби Запорізької єпархії УПЦ.
У програму проведення ORTHODAYS.ZP 2018 входить:
— День парафіяльного працівника у «Козак-Палаці»
— Показ фільму «Змінюючи реальність» (за мотивами оповідання Філіпа Діка «Команда коригування»)
— Зустріч з Народним артистом України, організатором фонду Леоніда Бикова та фестивалю «Старі фільми про головне» – Володимиром Дмитровичем Талашко
— Урок робототехніки і програмування
— Презентація першої роботи юнацької медіа-школи
— Творчий вечір Радислава Гусліна (прот. В'ячеслава Власенко) у ДК Орбіта
— Виставка ікон і робіт «Краса Божого творіння» у Художньому музеї.