У Запоріжжі пройдуть дні православної культури «Orthodays»

Дні православної культури в Запоріжжі - унікальний соціо-культурний та інформаційно-просвітницький захід Запорізької єпархії УПЦ, покликаний розкрити таланти і можливості, які Бог дав кожній людині.

Під час фестивалю «Orthodays» будуть проводитися кінопокази, літературні вечори з молоддю, заходи для дітей та батьків, засідання круглих столів з історико-культурних подій міста Запоріжжя, повідомляє сайт прес-служби Запорізької єпархії УПЦ.

У програму проведення ORTHODAYS.ZP 2018 входить:

— День парафіяльного працівника у «Козак-Палаці»

— Показ фільму «Змінюючи реальність» (за мотивами оповідання Філіпа Діка «Команда коригування»)

— Зустріч з Народним артистом України, організатором фонду Леоніда Бикова та фестивалю «Старі фільми про головне» – Володимиром Дмитровичем Талашко

— Урок робототехніки і програмування

— Презентація першої роботи юнацької медіа-школи

— Творчий вечір Радислава Гусліна (прот. В'ячеслава Власенко) у ДК Орбіта

— Виставка ікон і робіт «Краса Божого творіння» у Художньому музеї.