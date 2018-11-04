У Білорусі проведуть форум, присвячений 370-річчю кончини святого Афанасія Брестського
У гарнізонному храмі святителя Миколая Чудотворця на території меморіального комплексу «Брестська фортеця-герой» ув Білорусі 5 листопада пройде Міжнародна науково-практична конференція «Православ'я в духовному житті Білорусі», присвячена 370-річчю мученицької кончини преподобномученика Афанасія (Пилиповича), ігумена Брестського.
Форум збере науковців-дослідників з Білорусі, Росії та Польщі, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.
Основні теми доповідей будуть присвячені житію покровителя Берестейської землі — святого Афанасія; проблем Брестської церковної унії 1596 року; історії Православ'я у Речі Посполитій; життєвому шляху і працям митрополита Іосифа (Семашка), ініціатора возз'єднання білоруських уніатів з Православною Церквою.
Очікується, що в конференції візьмуть участь архієпископ Брестський і Кобринський Іоанн.
На урочистому відкритті форуму прозвучать пісні у виконанні хору духовенства Брестської єпархії (керівник протоієрей Валерій Грицюк, клірик храму святителя Миколая міста Бреста).