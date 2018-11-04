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В Ізюм прибула ікона Богородиці «Всецариця»

14:59, 04 листопада 2018
Православ`я
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В Ізюм прибула ікона Богородиці «Всецариця» / izum.church.ua

У свято Казанської ікони Божої Матері правлячий архієрей та духовенство урочисто зустріли чудотворний образ, повідомляє прес-служба Ізюмської єпархії УПЦ.

У Родзинки прибула ікона Богородиці «Всецариця»

Після зустрічі митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисей звершив всенічне бдіння у Вознесенському кафедральному соборі.

Після закінчення богослужіння митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амросий з архіпастирями і духовеством звершили славлення біля чудотворного образу Божої Матері «Піщанська».

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