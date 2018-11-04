У Чернівцях Митрополит Онуфрій молився з буковинською паствою
14:39, 04 листопада 2018Православ`я
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У Чернівцях Митрополит Онуфрій молився з буковинською паствою / news.church.ua
Блаженніший Митрополит Онуфрій 3 листопада очолив всенічне бдіння у Свято-Духівському Кафедральному соборі міста Чернівці.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Після читання Святого Євангелія Його Блаженство вручив ігумені Свято-Аннинського жіночого монастиря Нонні (Ткачук) другий хрест. Після чого звернувся до буковинської пастви зі словами привітання і помазав усіх святим єлеєм.
У Чернівцях Митрополит Онуфрій молився з буковинською паствою / news.church.ua
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