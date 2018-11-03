У РПЦ відреагували на угоду Петра Порошенка і Патріарха Варфоломія

У Руській Православній Церкві відреагували на угоду про співпрацю, підписану президентом України Петром Порошенком і Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Договір прокоментував голова Синодального відділу зі взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ РПЦ Володимир Легойда на своєму Telegram-каналі, повідомляє Корреспондент.net.

"Читаю заголовок: " Порошенко і Патріарх Варфоломій підписали угоду про створення Української Церкви". Потім читаю в тексті новини слова Порошенка: " Сьогодні історичний день. Ми підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Вселенським Патріархатом". Колеги, а навіщо ви придумуєте те, чого і немає?" - написав Легойда.

На його думку, про створення "української церкви" мова не йде, і ця угода "нічого не змінює для мільйонів віруючих в Україні".

Як повідомлялося, сьогодні президент України Петро Порошенко і Предстоятель Константинопольського Патріархату Патріарх Варфоломій підписали договір про співпрацю між Україною і Константинопольським патріархатом. За словами Порошенка, ця угода завершує процес надання Томосу Україні.