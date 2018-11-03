У “Слові Предстоятеля” Митрополит Онуфрій пояснив, як правильно “нести хрест багатства та бідності”

В ефірі телеканалу “Інтер” вийшов другий випуск щотижневої програми “Слово Предстоятеля”, у якій Блаженніший Митрополит Онуфрій звертається з духовною настановою до глядачів.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на телеканал “Інтер”.

У другому випуску Архіпастир розповів про значення земного життя для визначення долі людини у вічності. Його Блаженство розтлумачив притчу про багача і Лазаря (Лк., XVI, 19–31) і пояснив, як правильно “нести хрест багатства та бідності”.

Відеозвернення Предстоятеля Української Православної Церкви транслюється щосуботи о 8.30 в ефірі телеканалу “Інтер”, або на YouTube-каналі за посиланням.