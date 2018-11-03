Одеська єпархія УПЦ на фестивалі православних ЗМІ визнана кращою в номінації присутності у Фейсбук

Прес-служби Одеської і Запорізької єпархій УПЦ були відзначені нагородами за кращі офіційні представництва в соціальних мережах.

Одеська єпархія УПЦ на Міжнародному фестивалі православних ЗМІ «Віра і слово», який відбувся у Підмосков'ї, визнана кращою в номінації присутності у Фейсбук. У заході взяли участь представники Інформаційно-просвітницького та єпархіальних інформаційних відділів Української Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Форум тривав з 28 жовтня і традиційно був присвячений обговоренню актуальних питань інформаційно-просвітницької діяльності Церкви в умовах сучасності. Зокрема учасники презентували свої проекти з ефективного висвітлення церковної позиції та поширення благовістя за допомогою інновацій у соцмережах, медіа та ЗМІ. Також були проведені тематичні майстер-класи та зустрічі з фахівцями медіагалузі.

Окрему увагу було приділено досвіду діяльності інформаційних ресурсів Української Православної Церкви. Учасники форуму ознайомилися з експозицією, присвяченою історії відродження Києво-Печерської Лаври, участь у презентації якої взяв намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел. Представники інформаційних відділів також переглянули документальну стрічку «Києво-Печерська Лавра. Фотографія тисячоліття», зняту ТК “Інтер”.

У рамках церемонії закриття відбулося нагородження переможців і призерів Конкурсу ресурсів Церкви в соціальних медіа. У номінації «Офіційна спільнота єпархії / митрополії в Facebook» перше місце отримала прес-служба Одеської єпархії, а офіційний канал Запорізької єпархії в YouTube був визнаний одним з трьох кращих серед єпархіальних ресурсів на території канонічної відповідальності Руської Православної Церкви.

Усього у роботі фестивалю взяли участь понад 550 делегатів, у тому числі – представники 5-ти єпархій УПЦ, а також співробітники Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ та журналу “Фома в Україні”.