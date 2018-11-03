У конкурсі священиків-блогерів на YouTube переміг білоруський священик

Священик-відеоблогер Олександр Кухта з Мінської єпархії Білоруської Православної Церкви став переможцем конкурсу ресурсів Церкви у соціальних медіа, що проходив у рамках VIII Міжнародного фестивалю «Віра і слово» у Підмосков'ї.

Про це повідомляє «Білорусь сьогодні».

У рамках фестивалю «Віра і слово» пройшов конкурс ресурсів Церкви в соціальних медіа, друге місце в номінації «Блог священнослужителя на YouTube» зайняв клірик Мінської єпархії ієрей Олександр Кухта, автор і ведучий відеоблогу «Batushka відповість». При цьому наголошується, що перше місце в цій номінації не присуджувалося.

У роботі фестивалю взяли участь понад 550 делегатів, у тому числі представники 183 єпархій Руської Православної Церкви.

Блог «Batushka відповість» існує з 2016 року і є проектом Місіонерської лабораторії при Мінській духовній академії. На канал «Batushka відповість» підписано близько 17 000 інтернет-користувачів. У своїх роликах Олександр Кухта говорить про актуальні теми доступною мовою. Наприклад, нещодавно він прокоментував ролик про доцільність вакцинації так: «Офіційної церковної позиції щодо щеплень немає і ніколи не буде, тому що лікуванням людей займаються лікарі, і духовне життя людини ніяк не пов'язане з вакцинацією. Тому все, що я скажу в цьому ролику, є особистою думкою із сабжу, а ви думайте своєю головою».