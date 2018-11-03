Православні відзначають Димитрієвську батьківську суботу - день поминання покійних

Особливий день поминання покійних – Димитрієвську батьківську суботу відзначає Православна Церква у суботу 3 листопада.

Про це повідомляє сайт журналу "Фома".

День поминання покійних у суботу напередодні дня пам'яті великомученика Димитрія Солунського (8 листопада за н. ст.) був встановлений після Куликовської битви, яка відбулася у свято Різдва Пресвятої Богородиці у 1380 році.

Спочатку, по встановленню святого князя Димитрія Донського, у цей день поминали всіх руських воїнів, полеглих на Куликовому полі. Власне, з цим пов'язаний ще один смисл назви суботи «Димитрівська».

З часом Димитрівська субота стала днем, коли поминають всіх «від віку (від початку часів) спочилих християн.

Димитрівська субота – остання батьківська субота у 2018 році. Наступна батьківська субота буде відзначатися 2 березня 2019 року.