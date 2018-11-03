У Запорізькій єпархії УПЦ проводять фотоконкурс імені апостола Андрія Первозванного
У Запорізькій єпархії УПЦ проводять щорічний фотоконкурс «Спадщина святого апостола Андрія Первозванного».
Прийом робіт на конкурс триватиме до 5 грудня, повідомляється на сайті Запорізької єпархії.
"Досвід минулих конкурсів показав наскільки цікаво брати участь у них фотолюбителям, як із величезним стажем, так і початківцям. Величезна кількість фоторобіт, радують око, інтрига перемоги, цікаві і потрібні призи - все це надихає учасників протягом тих кількох місяців, що триває конкурс", - йдеться у повідомленні.
Роботи подаються на конкурс відповідно до номінацій:
- «Який прекрасний цей світ» (пейзажна та макрозйомка);
- «Запоріжжя – місто православне» (фото міста і його мешканців: архітектурне фото, репортаж, пейзаж);
- «Настрій»;
- «День Радості» (урочистості як особисті, так і суспільні);
- «Фантазія» (фотомонтаж, фотоколаж, з використанням комп'ютерної графіки);
- «Любов милосердствує» (фото, пов'язані з життям хворих людей, сиріт, інвалідів та волонтерською діяльністю);
- «Квіти Життя» (дитяче фото);
- «У поті лиця твого» (Фото професіоналів за роботою; репортаж; портрет);
- «І в радості, і в скорботі» (сімейні фото, можливо, архівні);
- «Спеціальна номінація» (одноголосним рішенням журі обираються роботи поза номінацій).