У Запорізькій єпархії УПЦ проводять фотоконкурс імені апостола Андрія Первозванного

У Запорізькій єпархії УПЦ проводять щорічний фотоконкурс «Спадщина святого апостола Андрія Первозванного».

Прийом робіт на конкурс триватиме до 5 грудня, повідомляється на сайті Запорізької єпархії.

"Досвід минулих конкурсів показав наскільки цікаво брати участь у них фотолюбителям, як із величезним стажем, так і початківцям. Величезна кількість фоторобіт, радують око, інтрига перемоги, цікаві і потрібні призи - все це надихає учасників протягом тих кількох місяців, що триває конкурс", - йдеться у повідомленні.

Роботи подаються на конкурс відповідно до номінацій:

- «Який прекрасний цей світ» (пейзажна та макрозйомка);

- «Запоріжжя – місто православне» (фото міста і його мешканців: архітектурне фото, репортаж, пейзаж);

- «Настрій»;

- «День Радості» (урочистості як особисті, так і суспільні);

- «Фантазія» (фотомонтаж, фотоколаж, з використанням комп'ютерної графіки);

- «Любов милосердствує» (фото, пов'язані з життям хворих людей, сиріт, інвалідів та волонтерською діяльністю);

- «Квіти Життя» (дитяче фото);

- «У поті лиця твого» (Фото професіоналів за роботою; репортаж; портрет);

- «І в радості, і в скорботі» (сімейні фото, можливо, архівні);

- «Спеціальна номінація» (одноголосним рішенням журі обираються роботи поза номінацій).