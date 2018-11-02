У Ладижинський інтернат громада Кафедрального собору УПЦ передала гуманітарну допомогу

Соціальний відділ Кафедрального собору УПЦ на честь Воскресіння Христового та ієрей Іван Феєр відвідали 1 листопада інтернат для людей з інвалідністю міста Ладижин Вінницької області.

Адміністрації медичного закладу з благословення архієпископа Бородянського Варсонофія була передана партія фруктів (яблука, банани, мандарини, груші, виноград), печиво, тістечка, торти, свіжа випічка, канцелярські товари. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

"Інтернат знаходиться у лісовій зоні у 7 км від маленького містечка Ладижин, до нього веде єдина дорога, якою два рази на день курсує автобус зі співробітниками. Регулярного транспортного сполучення з інтернатом немає. Делегацію з Кафедрального собору, яка привезла до інтернату благодійну допомогу, зустрів благочинний Ладижинського церковного округу настоятель споруджуваного Георгіївського собору протоієрей Вадим Топілін. Священик із матінкою показали дорогу і попередньо домовилися про зустріч з персоналом інтернату", - розповіли співробітники соціального відділу.

На цей час в інтернаті перебувають 140 людей у віці від 16 до 40 років, які були залишені в дитинстві батьками.

Громада Кафедрального собору висловлює подяку людям, які надають допомогу дітям, інвалідам, сиротам, багатодітним сім'ям через пожертвування речами, іграшками, продуктами, фінансами, духовною літературою.