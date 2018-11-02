У Покровському монастирі Києва вшанували пам'ять преподобної Анастасії Київської

У київському Покровському жіночому монастирі 2 листопада, у день святкування обрітення мощей преподобної княгині Анастасії Київської, вшанувати пам'ять святої засновниці обителі.

Цього дня Керуючий справами УПЦ, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, звершив Божественну літургію в обителі, повідомляється на сторінці владики у фейсбук.

Після Євангельського читання владика Антоній звернувся до вірян із архіпастирським словом.

Під час Літургії була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Наприкінці богослужіння митрополит Антоній звершив молебень до святої Анастасії перед її чесними мощами, після чого привітав сестер обителі та усіх присутніх зі святом і благословив усіх.

Довідка «УНІАН-Релігії»

Преподобна Анастасія (до прийняття чернецтва Олександра) народилася у 1838 році в сім'ї принца Ольденбурзького Петра Георгійовича. Вже в юні роки допомагала бідним і хворим дітям. У 1856 р. перейшла у Православ'я і вийшла заміж за великого князя Миколу Миколайовича, брата імператора Олександра II. Через двадцять років велика княгиня, яка страждала від раку, виїхала на лікування за кордон, а потім до Києва, де в 1889 році заснувала Покровський монастир. Тут велика княгиня, довгі роки прикута до ліжка, отримала чудесне зцілення і стала ходити. Після кончини чоловіка в 1891 році таємно прийняла постриг з ім'ям Анастасія.

Її працями при обителі були відкриті лікарні для незаможних з єдиним у Києві рентгенівським кабінетом, амбулаторія, безкоштовна аптека, училище і притулок для дівчаток-сиріт, притулки для невиліковно хворих жінок і для сліпих. Преподобна Анастасія сама доглядала за пацієнтами, по багато годин простоювала асистенткою під час хірургічних операцій та відвідувала богослужіння.

Свята Анастасія померла у Світлий четвер, 26 квітня, у 1900 році. Була прославлена у лику місцевошанованих святих Київської єпархії 24 січня 2010 року. Святкування пам'яті встановлено на Світлий четвер, а також 2 листопада - день обрітення мощей.